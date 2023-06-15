〈紐約匯市〉Fed暗示今年有更多升息 美元脫離四周低點

美元周三 (14 日) 下滑，但脫離盤中曾觸及的四周低點，聯準會 (Fed) 宣布暫停升息後，但暗示今年底前還會再升息兩次，使美元獲得部分支撐。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.2% 至 103.12，盤中稍早曾觸及 102.66。

歐元兌美元回吐漲幅，仍上揚 0.3% 至 1.0822 美元。美元兌日元走軟，貶破 140 日元兌 1 美元。

Fed 決策小組、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三全數支持暫停升息，利率目標區間維持在 5.00-5.25%，聲明中說，「本次會議維持利率目標區間穩定，能讓委員會評估額外的資訊，及其對貨幣政策的影響。」

利率預測點狀圖顯示，多數官員相信需要進一步緊縮貨幣政策。他們如今預期，今年終點利率將觸及 5.6%，與 3 月預測的 5.1% 相比，意味著年底前可能再升息 2 碼 (50 個基點)。

ADSS 國際券商的策略和交易服務全球主管 Srijan Katyal 說，美國 5 月通膨率減緩至 4%，讓 Fed 從去年 3 月起連續 10 次升息後，這次有信心暫停升息。

「雖然跡象顯示，美國已經度過通膨壓力最糟的時期，但 Fed 官員已經明白表示，假如通膨依然頑強，今年利率可能再上揚。另一方面，如果我們和上回利率達到 5.25% 時的況相比，利率很可能維持在此水準一段時間。」

Katyal 指出，聯邦資金利率曾在 2006 年 7 月到 2007 年 8 月期間，一直保持在 5.25%，直到全球金融危機爆發，Fed 才降息。

交易員對 7 月升息預期轉濃，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，7 月升息機率為 70%，從決策公布前的 60% 上揚。

截至周四 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：