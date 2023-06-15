〈台睿展望〉神經內分泌腫瘤二期臨床初步數據正向 明年中取得完整資料

台睿 (6580-TW) 旗下口服抗癌藥 CVM-1118 除了最新研究登上國際期刊，其應用在晚期神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗，初步數據相當正向，預計明年中公布完整數據並展開授權。

口服抗癌藥 CVM-1118 正在進行兩項二期臨床試驗，分別是治療晚期神經內分泌腫瘤 (NET) 與治療晚期肝癌 (HCC)。其中，晚期神經內分泌腫瘤二期臨床試驗在 8 個醫學中心、共收 33 名受試者，目前收案人數已達 25 人，預計今年底、明年初完成收案。

總經理簡督憲表示，該臨床試驗的受試者包含肺部、腸胃、胰臟等腫瘤患者，且已服用過其他藥品無效者，試驗主要療效指標是無惡化存活時間 (PFS)、中位數 8 個月。

簡督憲補充，通常晚期神經內分泌腫瘤患者，不服用藥物的情況下，3-3.5 個月腫瘤就會開始惡化，而旗下正在執行二期臨床試驗 25 名患者中，初步數據來看，已達到預期標準。

根據台睿規劃，CVM-1118 治療晚期神經內分泌腫瘤二期臨床年底完成收案後，還需觀察 6 個月，最快明年中公布數據，並傾向先對外授權，雙方合作在美國展開三期臨床試驗。

另外，CVM-1118 治療晚期肝癌二期臨床試驗為一項合併療法，此臨床試驗將分兩個階段共收納 95 名受試者，其中第一階段已收 25 人，預計 9 月底前收完 29 人後，觀察 3 個月看治療效果，後續再啟動第二階段。

其他藥物開發進度方面，口服癌症化療新藥 TRX-920 已向台灣 TFDA 申請一期臨床試驗，預計第三季展開收案並收納 20 名受試者，主要是觀察安全性、完成藥物動力學分析、劑量爬升等，規劃未來將應用在直腸癌、肝癌、胰臟癌。

另外，將歐洲已上市的風濕性關節炎老藥，重新開發應用於發炎性腸道疾病藥物 TRX105，目前與美國合作夥伴研發新劑型進度已接近尾聲，初步規劃在東歐、北美展開臨床，可能採取臨床、授權雙軌同時進行。