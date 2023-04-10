台睿硒缺乏症注射液進軍中國 獲五年至少600萬支訂單

台睿 (6580-TW) 開發出的預防與治療硒缺乏症的亞硒酸鈉注射液、商品名 Zelnite(西寧特) 進軍中國市場，與深圳奧祺生醫簽訂合作協議；若西寧特順利明年取得中國藥證，台睿未來五年最低訂單採購量 600 萬支，初估營收貢獻上看 30 億元。

根據雙方合作協議，台睿會委託中國廠生產西寧特後，提供給奧祺生醫進行銷售，同時擁有西寧特的藥證擁有權；奧祺生醫則是經銷商，負責西寧特的藥證申請與銷售。

總經理簡督憲說，奧祺生醫的經營團隊具備中國藥科大、中國藥監局 (NMPA) 背景，對於藥證申請程序相當熟悉，此外，該公司多引進歐美日的慢性病用藥，並在中國註冊銷售，主要布局長江、珠海等沿海市場，因此有助西寧特業務拓展。

簡督憲表示，奧祺生醫預計今年第三季會向中國藥監局申請西寧特藥證，審查時間約 1-1.5 年，若順利明年取得藥證，未來五年向台睿採購量至少 600 萬支。

法人分析，台睿西寧特在台售價約新台幣 500 元左右，以最低採購量 600 萬支估算，營收貢獻可達 30 億元。簡督憲指出，目前雙方還在協商價格，同時也會向生產端降低成本、提高毛利。

簡督憲補充，事實上中國對「硒」已經有概念，但卻未有產品可用，而奧祺生醫在中國市場布局，初步先鎖定硒缺乏症的患者，包括癌症、化療等。

其他產品方面，口服抗癌新藥 TRX-920 已經通過美國 FDA 核准執行晚期腫瘤劑量漸增一期試驗，預計本 (4) 月底前會向台灣 TFDA 申請一期人體臨床試驗，預計兩個月完成審查，8、9 月啟動臨床。

簡督憲指出，TRX-920 在台的一期臨床試驗，初步規劃收案 10-20 人，鎖定胰臟癌、肝癌與直腸癌。