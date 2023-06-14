台股產業重分類7/3實施 47家上市公司產業類別重洗牌

因應產業創新與經營模式調整，證交所規劃將調整部分上市公司的產業類別調整，將產業類別從現有的 29 項增至 33 類，合計共有 47 家上市公司將進行產業類別調整，相關調整將自 7 月 3 日起實施。

根據證交所規劃，此次調整後將新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等產業類別；另外，「觀光事業」則更名為「觀光餐旅」讓產業名稱更清晰易懂並貼近產業本質，讓投資人易於聚焦、掌握產業脈動。

而本次調整產業類別的 47 家企業中，隸屬今年新增的四大類別者共有 42 家，其中綠能環保有 12 家、數位雲端有 4 家、運動休閒共 15 家、居家生活共 11 家。

根據證交所公告的調整名單，歸類在綠能環保的 12 家上市公司中，上緯投控 (3708-TW) 原本在化學工業，雲豹能源 (6869-TW)、泓德能源 (6873-TW) 則是原本的創新板個股。

數位雲端則有 4 家上市公司，包括一零四 (3130-TW)、浪凡 (6165-TW)、伊雲谷 (6689-TW)、富邦媒 (8454-TW)。

調整至運動休閒的 15 家上市公司中，岱宇 (1598-TW)、喬山 (1736-TW) 原本是歸類在生技醫療、大魯閣 (1432-TW) 則是原本歸類在貿易百貨類，柏文 (8462-TW) 原本則歸類在觀光族群。

另外，居家生活類的 11 檔上市股票中，包括三能 (6671-TW)、峰源 (6807-TW)、商億 (8842-TW) 則隸屬於 KY 股，7 月 3 日起將歸類為居家生活類股。

證交所表示，隨著全球科技與產業進展，台灣也出現不少擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業，為鼓勵這些可望成為新護國神山群的企業進入資本市場籌資，以帶動聚落發展及推升台灣創新經濟地位，因此鎖定現有符合新經濟的上市公司重新分類，盼發揮群聚效應，達到聚焦效果。