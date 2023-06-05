證交所招募新血 釋出5大類34名職缺

證交所啟動徵才計畫，預計招募 5 大類共 34 名新進人員，釋出包括會計、財金、業務、法務等職缺，即日起 6 月 5 日起到 6 月 19 日止，有興趣者可上證基會網站招募專區，以網路方式報名。

證交所表示，5 大類別 34 名新進人員，包括會計人員 4 名、財金人員 15 名、業務規劃人員 3 名、法務人員 2 名、資通安全人員 3 人、應用系統開發人員 3 名、系統與網路管理人員 3 名、機電管理維護人員 1 名，歡迎有興趣者踴躍報名參與，成為證券交易所的生力軍。

在員工福利部分，證交所表示，除了勞、健保外，員工均享有團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、子女教育補助及員工協助服務方案 (EAPs) 等多項福利措施；除此，公司還提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

證交所自 1961 年成立以來已超過一甲子，引領台灣資本市場一步一腳印朝國際化發展。為進一步提升市場韌性及競爭力，積極推動各大創新亮點業務，包含建構 ESG 生態系、強化外國證券複委託服務及管理、資安防護升級暨大數據專案、推動及活化創新板、建置碳權交易平台。

證交所表示，期許此次新血招募可讓台灣資本市場能更多元及健全發展，更期待充滿熱情及具創新理念的新血加入，一起並肩作戰，為台灣資本市場打國際盃而努力。