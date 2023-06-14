〈台股盤前〉技術面多頭強勢 市場靜待聯準會是否暫停升息

台股昨 (13) 日在台積電為首的大型電子權值帶動下，大漲 261.23 點，來到 17216.6 點，重返萬七大關、創 14 個月新高。法人指出，目前台股技術面多頭強勢，且資金明顯回流電子股，市場預期美國聯準會暫停升息機率高，將成市場關注焦點。

美股主要指數周二全面勁揚，標普 500 指數和那斯達克指數創下 14 個月收盤新高，其中道瓊工業指數上漲 145 點，那斯達克指數上漲 111 點。

美國 5 月整體消費者物價指數升幅劇降，年升幅寫兩年最小，主因去年同期的比較基期偏高；但核心 CPI 依然居高，顯示服務業通膨高度黏著。由於 CPI 並未意外偏高，預料聯準會 13-14 日會議將「跳過」升息，但仍維持「鷹派」基調，不排除 7 月恢復升息的可能性。

隨著最新發布的數據顯示美國的通膨壓力在 5 月進一步放緩，投資人看好聯準會將在周三會後宣布跳過一次升息。

法人指出，在美股的激勵下，目前台股技術面多頭強勢，且資金明顯回流電子股，電子成交比重回溫至近 68%。

法人認為，過去一段時間全球通膨數據出現下滑已為現況，因此 FOMC 傳達「升息應結束，今年不會降息，之後看數據並保持彈性」之訊息，正說明貨幣緊縮將告一段落，後續宜持續追蹤政策效果及基本面是否回復。

