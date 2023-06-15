〈台睿展望〉發現抗癌藥物首創新標靶 最新成果登上國際期刊

台睿 (6580-TW) 開發中的口服抗癌藥 CVM-1118 有所斬獲，經研究證實，CVM-1118 為以粒線體蛋白 TRAP1 作為新標靶的首創 (First-in-class) 抗癌藥物，相關數據已刊登在國際期刊。

總經理簡督憲說明，粒線體蛋白 TRAP1 對多種癌細胞具有高表現，並與腫瘤惡化有密切關聯，由於粒線體蛋白增加會導致癌細胞無法凋亡，而從研究發現，CVM-1118 可透過結合粒線體蛋白 TRAP1 且加速其分解，進一步使癌細胞生長停滯、促進癌細胞凋亡，藉此達到抑制惡性腫瘤移轉。

此外，台睿也找出 CVM-1118 治療相關的腫瘤標記 (biomarker)，從試驗數據顯示，剔除兩個基因 STK11 或 NF2，可以提高 CVM-1118 對腫瘤的毒殺能力，換言之，STK11 和 NF2 的基因突變 (Loss-of-function) 可成為 CVM-1118 的潛在生物標誌。

董事長林羣指出，從此兩項研究結果，將有助未來臨床試驗的精準度，同時也能應用於臨床試驗的病人篩選，來提高癌症患者對 CVM-1118 的治療效果。

此兩項最新研究成果，也在今年 6 月 7 日發表於國際知名期刊「病理與腫瘤研究 (Pathology & Oncology Research)」。