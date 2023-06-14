傳組織整併將大裁員 華碩：完全無根據的謠言

PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 進行組織大調整，傳出電競部門將與個人電腦團隊整併，會有員工面臨裁撤，預計 15 日開始執行，目前傳出將裁員 800 人，或經理級、50 歲以上資深員工為主要裁員對象等消息四起，公司指出，是完全無根據的謠言。

外傳華碩有意將 4 大業務群整併成 2 個，其中電競事業與個人電腦系統事業部合併，並趁勢展開員工優退，以經理級或 50 歲以上員工進行調整，也傳出華碩計畫裁員 800 人，而內部員工也透露，個人電腦系統事業裁員幅度恐達 2/3，年資 15 年以上的可能將給出優於法令離職方案。

不過，對此公司表示，這些都是無根據的謠言，商用團隊、智慧手機部門維持獨立運作，兩事業體主管皆為張凱舜負責，電競事業群將與個人電腦團隊 (消費性產品) 則朝整併方向進行。

台北市勞動局則指出，至今未收到華碩大量解僱通報，與華碩瞭解後，雇主回應「現在是有整併計畫，但不是裁員」，勞動局表示，會密切注意該公司後續動作。

近期華碩也發布員工信表示，SYS BG 改組後的消費性產品部門將由張仰光带領，商用產品部門（含原消費型 Desktop 及 AIO）則由張凱舜領導，同時兼任手機產品部門主管，改組過程難免會有些波動，我們承諾會真實透明，新任 BU 主管確認業務規劃後，也將會盡快布達其部門新的組織及策略計畫。

華碩近期表示，今 (2023) 年經濟仍充滿變數，上半年亂流仍多，公司從多種角度、情境籌畫執行，目標設定下半年營運重回正軌，下半年營收、獲利將較去年成長。

