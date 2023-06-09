〈華碩股東會〉AI趨勢帶動 施崇棠：伺服器業績目標成長5倍

華碩 (2357-TW) 今 (9) 日召開股東會，針對 AI 帶動未來公司業績動能，董事長施崇棠表示，最直接的就是伺服器，公司在這塊下很大功夫，目標伺服器業績將成長 5 倍，會比過去更加積極投資，策略上將會專注新領域攻城掠地。

施崇棠表示，在 AI 發展下，伺服器則是不可或缺的一環，且 AI 趨勢興起也可望對整個 PC 產業帶來有換機潮，華碩不會聚焦在目前已經成形的雲端、CSP 伺服器市場，將瞄準更新的領域。

施崇棠指出，過去最早 PC 只能是檔案處理等，如今電腦具備生成能力，將會擴大更多優點，除了處理以外，電腦已經可以自動設計，有了語言之後電腦進化就會差非常多，AI 已經是電腦技術的 2.0，現今電腦已經因為程式語言模型的大規模算力後，已具備超強理解能力，因此必須掌握此趨勢。

施崇棠表示，隨著電腦 AI 強化已開始能幫助人類進行程式設計，讓過去數據資料運算後發展出更多應用，可以利用資料學習更專業，對於華碩而言，我們發展比較像安卓系統，不像 OpenAI 封閉的模式，能讓更多人來發揮，加上華碩與國內開發多台超級電腦，具備運算實力。



台智雲近期發布強化繁體中文的摩爾摩沙大模型，是台灣第一個與 Open AI GPT-3.5 同級，大幅強化本土知識能力的大模型，可透過彈性、安心、便捷的企業級生成式 AI 解決方案，加速企業進入 AI 2.0 時代。