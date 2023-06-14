天宇攜手協同能源、聯合大學 開發戶外型可擴充式儲能電池系統

天宇 (8171-TW) 今 (14) 日宣布，與聯合大學舉辦綠能充電示範場域啟用典禮，此次與協同能源、聯合大學、工研院綠能所合作共同開發 200kWh 戶外型可擴充式儲能電池系統，電池系統採用迪吉亞的磷酸鋰鐵 (LFP) 電芯，並於台灣製造。

天宇表示，此場域電池系統的磷酸鋰鐵電芯，由天宇台灣廠內組裝完成，符合能源局所訂的能專產品國產化標準，且已於去年正式通過工研院各項測試。

合作夥伴中，協同能源為大亞集團、士林電機合資公司，主力規劃整合儲能案場，天宇近年積極布局大型儲能電池，為普威代工廠並具自有品牌，累積儲能電池出貨量已超過 500Mwh。

此次 200kWh 戶外型可擴充式儲能電池系統採磷酸鋰鐵電池，由 2 個 100kWh 電池機櫃組成，每機櫃有 18 個電池模組，每個模組有 16 顆電芯，並導入防水、防蝕及可擴充式設計，滿足不同應用需求，也可作為區域儲能與不斷電系統外，亦具備調頻、需量反應、削峰填谷、負載平衡及備援電力等功能。

近年來國內再生能源比重大幅成長，因應再生能源電力間歇性問題，各類儲能系統需求大增，尤其戶外及大型儲能電池系統的開發與應用越來越被重視，從政府到民間，現已擴展至研究機構、各大學校園。