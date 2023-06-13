〈英業達股東會〉車載布局增溫 2026年營收衝百億元

英業達 (2356-TW) 今 (13) 日召開股東會，公司積極布局新事業，經營層指出，目前車用布局有不錯進展，今年目標取得車廠認證，預計 2026 年車載營收將達百億元。

英業達表示，今年捷克、墨西哥廠也相繼開始取得相對應的 IATF 16949 認證及量產車用電子產品，主要服務歐洲、北美、日本及中國客戶，產品包含 PCU 系統，客戶涵蓋傳統、新能源車廠。

消費性產品方面，英業達指出，上半年稼動率比較差，往年下半年消費產品出貨比重超過 6 成，預計今年消費產品下半年營收佔全年 60-65%，受惠 NB、電競掌機加持，今年消費品出貨可望較去年個位數成長或持平。

集團產能方面，目前馬來西亞檳城廠、越南河內廠已在本月開始試產，中國南昌、上海將持續縮小產能，英華達目前中國產能 6 成，馬來西亞 3 成、越南 1 成，未來馬來西亞、越南廠將生產數位影音產品、穿戴式、5G、智能終端，遊戲裝置產品。

英業達表示，目標填滿上海、越南等新舊廠產能，下半年越南、上海、馬來西亞產能可望填滿，未來上海將是新產品試量產據點，量產、終端組裝則會移到海外生產，至於印度，公司表示，由於客戶沒有這樣需求，因此印度暫時不會考慮。

