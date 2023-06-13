印度控小米非法轉移資金 三家銀行同獲通知

印度執法局 (Enforcement Directorate，ED)11 日向向中國科技公司小米 (Xiaomi) 在印度的分公司、公司負責人及 3 間銀行發出正式通知，指控他們非法轉移資金、違反印度《外匯管理法》(FEMA)。

《路透》報導，除了小米印度分公司與負責人，花旗銀行、滙豐銀行及德意志銀行 3 家銀行也收到相關通知。印度執法局稱，該三間銀行因涉嫌在無進行盡職調查和獲得必要文件的情況下，允許小米進行被稱為特許權使用費的對境外匯款。

截至發稿時間，小米與花旗銀行、滙豐銀行及德意志銀行皆未回應。

去年 4 月，印度執法局指控小米的印度子公司「小米科技印度私人有限公司 (Xiaomi Technology India Private Limited)」以特許權使用費支付的名義，非法向外國實體匯款，涉嫌違反了印度《外匯管理法》，並扣押小米在印度當地的銀行帳戶 555.1 億盧比 (約 6.8 億美元) 的資產。對此，小米否認有任何不當行為，並提出申訴要求解凍資產，卻遭印度法院駁回。

值得一提的是，直到上個月，小米都還在加碼印度市場。

小米印度分公司 5 月宣布，將通過與印度電子製造商 Optiemus 合作，在該國生產無線音頻產品，以擴大其在印度的製造足跡，並覆蓋智慧手機和智慧電視以外的產品。小米印度公司還強調，其目標是到 2025 年將本地生產的零部件採購量提高 50%。

小米印度公司總裁穆拉里什南 (Murali Krishnan B) 在推特上表示，這項合作關係加強了小米對「印度製造」的承諾，擴大和深化供應鏈本地化，支持印度國內領軍企業。