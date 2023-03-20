〈佳穎展望〉預估營運Q2起回溫 台灣觀音新廠下半年進入量量產

受惠車用需求帶動，沖壓件廠佳穎 (3310-TW)去 (2022) 年全年獲利倍增，展望 2023 年營運，在去年第四季進入谷底之後，目前已見訂單轉熱，有望第二季營運回溫；同時，總投資近 2.5 億元在桃園觀音工業區建新廠，預估今年下半年開出新產能。

佳穎現有產能包括在台灣的桃園大園、中國大陸華東昆山廠及華南東莞廠，在以 1.7 億元於桃園觀音工業區購置設廠土地及廠房後，總體建廠投資近 2.5 億元建新廠，預估在今年下半年開出新產能，佳穎桃園觀音新廠營收貢獻則將由一年 2 億元起跳，在產品逐一獲認證後，規劃產能可貢獻最高 5 億元。

佳穎目前沖壓件產品以應用於連接器占 70%、導線架占 30%，應用於半導體、光電及二極體，終端產業應用則以汽車的比重 達 50% 最高，佳穎 2020、2021 年力拚對汽車應用的接單，通過不斷反覆認證程序後，放量出貨將有助彌補消費電子目前去庫存形成需求衰退的缺口，預估下半年車載應用產品營收比重大幅超過 50%。

就佳穎的接單來看，佳穎主管指出，在去年第四季進入谷底之後，目前已見訂單緩步轉熱，有望第二季起營運回溫。

佳穎 2022 年全年營收 15.46 億元，毛利率 19.9%，年增 0.86 個百分點，稅後純益 1.34 億元，年增 101%，每股純益 2.52 元。