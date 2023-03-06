兩因素點燃新興市場經濟復甦助力 法人看好債市行情看俏

全球央行去 (2022) 年的升息循環，讓債券市場灰頭土臉，但法國巴黎投顧認為，在通膨觸頂、中國大陸重啟解封的情況下，可望帶動新興經濟體復甦，其中又相對看好新興債券有望自谷底反彈，後市行情看俏。

法國巴黎資產管理全球新興市場固定收益主管 Jean-Charles Sambor 表示，去年主要央行的升息循環，讓主要經濟體陷入經濟放緩危機，市場普遍預期，已開發市場今 (2023) 年經濟體預估成長速度將低於長期趨勢，惟新興市場經濟成長速度預期將會逆勢反彈回升。

Jean-Charles Sambor 進一步指出，從大宗商品價格增幅開始放緩、供應端的瓶頸大幅緩解等現象來看，研判過去困擾新興市場經濟體的通膨壓力，應該已經過了高點，而通膨和緩也替新興債市帶來投資契機。

其次則是中國防疫政策調整並重啟經濟活動。Jean-Charles Sambor 表示，過去市場普遍認為，中國的清零政策不僅重創其經濟動能，也拖累新興經濟體的成長力道，但隨著中國放棄清零、鬆綁防疫措施，不僅有助於中國經濟重拾成長動能，新興市場也可望因此受惠。

Jean-Charles Sambor 表示，新興債市今年發行活動較過去幾年來得溫和，主因是美國債券殖利率攀升且利差擴大，導致融資成本從 2021 年下半年起持續攀升，預估今年債券供應量將低於過去幾年，也因債券供應量縮減，因此今年固定收益行情主要靠技術面支撐。

Jean-Charles Sambor 指出，新興市場的強勢貨幣債券資產在去年第 4 季漲勢驚人，JPM 新興市場政府債券指數 2 月底殖利率接近 8%，以指數來看，新興市場強勢貨幣債券相較美國信用債仍相對具有吸引力。

整體而言，目前越來越多新興市場的通膨高點已過，隨著通膨接近高點後，預期主要央行將改變現有的緊縮政策，市場也將受到寬鬆週期的影響，其中又相對看好拉丁美洲，原因是該區域央行態度相對積極，連帶衍生的投資機會也最多。