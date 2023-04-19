〈智慧顯示展〉群創印度投資案6月明朗 瘦身精實體質加速轉型

群創 (3481-TW) 董事長洪進揚表示，今年還是力拚賺錢，但在營運策略改變下，未來也不排除繼續降低資本，精實體質加速轉型。而印度投資案預計 6 月狀況會較為明朗。

群創去年因虧損未發股利，而是透過現金減資 5%，每股退還股東 0.5 元，外界關注明年是否會延續相同的方式，對此，洪進揚表示，現在還不知道，但今年目標力拚賺錢。

洪進揚指出，現階段來看，明年沒有很大的資本支出，在此次減資後，群創股本從 955.64 億元降至 907.86 億元，但以目前營運策略來說，資本額還是較大，只是要降至多少，則得考量後續營運需求去評估，畢竟肉不是一天長出來的，瘦也不是一天就能瘦。

而群望與印度 Vedanta 集團及其子公司 Vedanta Displays Limited 合作，由群創技轉 Vedanta 集團，協助其在印度當地建立第一條具備量產能力的 TFT-LCD 生產線，洪進揚表示，要做的是高附加價值、高毛利、技術含金量高的應用，而不是一昧追求規模。

楊柱祥則補充，印度投資案的政府補助審核預計 6 月就會有結果，通過後與合作夥伴的計畫就會啟動。

營運方面，楊柱祥認為，雖然今年第一季還是虧損，但友達在 2020 年時也是第一季虧損、第二季收斂，第三季轉盈，第四季更把前面虧的一口氣賺回來、全年獲利，今年也希望是這個步調。