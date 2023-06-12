永信建設配息6.3454元7/5除息 殖利率9%

永信建設 (5508-TW) 今 (12) 日公布，對去年股利配發現金股利每股 6.3454 元，將在 7 月 5 日除息交易，以今天永信建設收盤價 70.5 元計，股息現金殖利率爲 9%。永信建設 2023 年預計可供銷售入帳個案，包含已完工與即將完工共 10 案，預估總銷金額達 220 億元，永信看好剛性需求支撐業績成長。

永信建設的現金股利預計 7 月 21 日發放。

永信建設發言人陳怡均指出，受到政府房市政策的影響，去年下半年起不動產交易緊縮，部分區域看屋來客數明顯減少；不過，永信建設以「先建後售」模式銷售建案，和自住型規劃的產品，受首購與換屋族群的剛性支撐，截至目前永信建設 2022 年完工的「謙樂」、「禾豐」與「晴川」以及今年上半年陸續完工之楠梓區「晴萃」與「原旭」、鳳山區「豐華大鎮」、小港區「博萃」案銷售情形優於預期，將成為今年下半年主要營收動能。

永信建設在今年下半年還有 3 案即將完工銷售，包含楠梓區「和平二期」、三民區科工館的「有光案」與鳳山區五甲公園旁的「福誠七期」；2024 年預計有包含鳳山區保成案二期與鳳東案、仁武區大昌案等。

永信建設 2023 年前 5 月營收 18.97 億元，年增 24.58%，主要是在 2022 年遞延入帳「晴萃」案交屋，並認列業績。

永信建設 2023 年首季營收 7.62 億元，毛利率爲 49.12%，季減 3.03 個百分點，年增 0.78 個百分點，稅後純益爲 2.59 億元，季減 16.72%，年減 37.1%，每股純益爲 1.19 元。