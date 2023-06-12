鎳供給過剩恐擴大抑制報價 不鏽鋼廠承壓

隨著印尼廠更多鎳冶煉廠投產，分析師認為，今年全球鎳供給過剩情況可能擴大，恐抑制鎳價走勢，跟鎳價高度連動的不鏽鋼廠同步受到影響。

國內不銹鋼業者包括燁聯 (9957-TW)、唐榮 (2035-TW)，以及允強 (2034-TW)、運錩 (2069-TW)、彰源 (2030-TW)、新鋼 (2032-TW)、大成鋼 (2027-TW) 及華新 (1605-TW) 等。

英國商品研究所 CRU 分析師指出，印尼鎳冶煉廠持續擴產，但隨著全球經濟放緩、需求低迷，導致供需失衡，預估今年平均鎳價每噸 2.37 萬美元，年減 7.5%，2026 年平均鎳價可能跌破每噸 2 萬美元，且到 2028 年以前都不會出現供給吃緊的狀況。

國際鎳研究組織 (INSG) 半年報顯示，2022 年印尼鎳礦產量年增 48%，2023 年第一季產量也年增 41%；而全球原鎳產量將從去年 306 萬噸提升至今年 337.4 萬噸；原鎳消費量則從 295.5 萬噸提升至 313.4 萬噸。

雖然鎳在不鏽鋼生產重量比重在 8-10% 左右，但是成本占比高，因此在鎳短期難脫供過於求的情況下，價格恐承壓，連帶影響後續不鏽鋼報價走勢，鎳價今年以來已下跌 30%，不鏽鋼價格近期也呈現同步修正。