〈觀察〉晶片荒緩解 車用板需求2023年有看頭

今 (2023) 年以來消費性電子產品市場持續在去化庫存，造成總體 PCB 業營收的衰退，但 PCB 廠在車用板的營收卻有明顯走升的趨勢，在各國政府加速推動電動車、新能源車發展及車用半導體供應短缺狀況逐漸改善之下，汽車板將成為 2023 年 PCB 的強大動能。

網通及電動車電源產品應用 PCB 供應商高技 (5439-TW) 2023 年首營收突破 10 億元大關、以 10.15 億元創新高，最新公布的 5 月營收以 3.76 億元續創新高，月增 9.4%，年增幅並高達 61.85%，第二季營收可望再創新高。

高技產品以少量多樣爲營運重點，如汽車、電源、網通多配合客戶長期開發，預計在高瓦數、多功充電裝置及新車款的大量上市，包括網通、車用產品將成為 2023 年挹注高技成長的重心。同時，預估車用充電板的主流規格層數也將由目前 4-6 層板向 6-8 層板移動，

高技預估 2023 年營收將有雙位數的成長，依照產品應用別比重來看，電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用。其中，尤其以今年車用產品比重將達成 40-50% 的高成長最爲耀眼。

健鼎 (3044-TW) 在今年以來的汽車板營收快速成長走勢也最明顯，2023 年第一季營收 142.29 億元，爲 11 季以來新低，但在此一營收衰退的走勢之下，反而突顯出汽車板的出貨動能，預估汽車板在第二季仍挹注高比重營收。

健鼎 2023 年第一季營收 142.29 億元，其中在汽車板的營收比重跳躍到 29.6%，爲各類應用的首位，爲歷年各季營收比重冠，換算營收金額爲 42.11 億元，也創單季新高，季增 35.77%，年增 35.5%。

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW)2023 年首季營收 39.7 億元，季減 14.5%，年減 8.7%；在市場殺價競爭對手陸續退出，加上去年以來的漲價效益帶動，有助帶動毛利率走高，

敬鵬最新公布 5 月營收 14.39 億元，爲 6 個月來新高，月增 7.6%，年減 12.5%，2023 年 1-5 月營收 67.47 億元，年減 6.67%；公司認為，目前車用晶片供應短缺狀況逐漸改善，汽車板需求沒問題，營運毛利率也因報價的調漲而會有改善，但營收仍要考量汽車產業下游車廠生產狀況，拉貨時快時慢，會影響營收認列，但是估今年汽車供應鏈會較順暢。

敬鵬目前有三大生產基地，台灣占生產 54%、中國 37%，以及泰國占 9%，未來會在泰國加快生產產能布局，目標讓泰國廠先轉虧為盈，同時，敬鵬主管指出，在目前的疫情解封同時，台灣敬鵬已對泰國廠完成 3 億泰銖的現金增資，在人員進出便利性增加後，可望依需求進行泰國廠的產能加以擴充。

目前包括定穎 (3715-TW)、華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW) 及欣興 (3037-TW) 都確定對泰國投資設廠，而包括敬鵬及競國 (6108-TW) 原在泰國已有設廠提供產能的 PCB 廠，則陸續對泰國廠現增，提升競爭力。

此外，PCB 廠定穎 及泰鼎 - KY (4927-TW) 、臻鼎 –KY(4958-TW) 等，也在加速開出高階新產能，可望推升汽車用 PCB 成為 HDI 板、ABF 載板之外另一個營收成長動能，且汽車板價格走強，加上晶片荒逐漸紓解，及各國鼓勵電動車的政策之下，汽車板銷售動能可望持續上升。