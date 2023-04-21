蘋果PCB供應鏈泰國投資再增欣興 砸約11億元取得建廠土地

蘋果 PCB 供應鏈陸續敲定赴泰國投資建廠案，繼台虹 (8039-TW)、華通 (2313-TW) 之後，欣興 (3037-TW) 今(21) 日公布由泰國子公司取得泰國北柳府取得約 7.017 萬坪建廠用地，總金額約折合新台幣約 10.97 億元。

這是台虹泰國廠已經動土、華通積極設立泰國子公司並預定以泰銖 11 億 640 萬 (新台幣 9.85 億元) 洽談後續購地約 5.4 萬坪設廠事宜之後，另一蘋果 PCB 供應鏈的南向東南亞投資最新動作。也顯示台灣 PCB 產業因疫情而按下的南向投資「暫停鍵」已經解除，將配合客戶需求加速行動。

在蘋果供應鏈中，健鼎 (3044-TW) 跨向東南亞走出與眾不同的步伐，健鼎並完成以象徵性的 1 美元價格購併越南同奈省日系 PCB 廠，完成股權移轉，預計在改善製程後投入包括伺服器板等產品的生產，這也是 PCB 月產能達千萬平方呎的健鼎首度跨出兩岸布局。

健鼎對於東南亞的執行投資案已有多年考察經驗，此次以 1 美元購併位於越南同奈省邊和工業區日系 PCB 廠，已經完成官方的股權移轉流程，並由大陸無錫廠副總經理呂正明出任負責人，預計再投資 1-2 億元改善製程，屆時可投入包括伺服器板等多層板產品的生產。

健鼎此次以購併方式取得南越既有日系 PCB 廠股權，並立即取得現有產能，主要回應客戶端在兩岸之外要求建立多元產能的需求，唯購併南越日系 PCB 廠的現有產能並不大，員工約 1000 人，是生產低階汽車板及消費性電子用板，健鼎接手後，預估最多每月營收貢獻 1-2 億元。

此外，蘋果供應鏈的臻鼎 - KY(4958-TW) 已在印度設立 SMT 廠，但對於 PCB 在兩岸之外投資案，則尚未做出最新的決。