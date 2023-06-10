出口前景黯淡 中國對兩大貿易夥伴出口雙雙下滑

全球經濟放緩，拖累中國整體出口表現，最新貿易數據顯示，中國對兩大貿易夥伴出口雙雙下滑，野村分析中國出口前景只怕會更黯淡。

最新貿易數據顯示，中國 5 月對東南亞國家出口年減 16%，對美國出口年減 18%，即使是疫情期間成為最大貿易夥伴的東南亞國協，也無法幫助中國抵禦美國經濟放緩帶來的衝擊。

東協是由汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南共十國組成，在疫情期間取代歐盟，成為中國最大的貿易夥伴，美國則是中國的最大單一貿易夥伴國。

CNBC 對 Wind Information 數據進行計算後得出結果，5 月美國和東協各占中國出口總額的 15%。

從今年表現來看，東協出口占比達到 16%，略高於美國的 14%。儘管如此，仲量聯行 (JLL) 大中華地區首席經濟學家兼研究主管 Bruce Pang 認為，東協無法完全抵消美國市場對中國帶來的損失。

長久以來，貿易一直是中國經濟成長的主要動能，尤其是在疫情期間，不過，全球經濟成長放緩，尤其是美國和東南亞，對中國出口前景來說不是個好兆頭。

國際貨幣基金 (IMF) 此前預估，今年美國經濟成長率將從去年的 2.1% 放緩至 1.6%，東協經濟成長率也將從去年的 5.7% 滑落至 4.6%。

牛津經濟研究所資深經濟學家 Lloyd Chan 認為，美國經濟將在下半年陷入衰退，且全球庫存壓力繼續升高，這將導致中國出口持續低迷。

展望未來，野村分析師表示，中國出口可能受高基期、全球製造業衰退和西方貿易制裁加劇影響而進一步萎縮。