〈能源盤後〉中國數據疲軟 加劇需求前景擔憂 原油連2周走低

原油期貨價格周五 (9 日) 收低，擴大本周跌幅，係因疲軟的中國數據加劇了市場對能源需求前景的擔憂。

在沙烏地阿拉伯上周末決定 7 月起自願擴大減產後，油價未能獲得多大支撐。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.12 美元或 1.6%，報每桶 70.17 美元，根據 FactSet ，最近月 WTI 期貨本周收低 2.2%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.17 美元或 1.5%，報每桶 74.79 美元，本周收低 1.8%。。

7 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.8%，收每加侖 2.59 美元，本周上升 3.7%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.36 美元，本周上升 0.2%。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.2%，收每百萬 Btu 2.25 美元，本周上升 3.8%。

市場驅動力

在沙國上周日宣布 7 月起額外減產 100 萬桶 / 日，且 OPEC + 同意延用減產措施至 2024 年底後，本周開局油價走高。然而，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，交易員「淡化」此舉，因為沙國減產只會在 7 月減少每日全球石油產量的 1/3，「這將不會對供需動態產生多大意義的影響。」

根據 S&P Global Commodity Insights 周五發布的普氏調查顯示，OPEC+ 5 月擴大自願減產的第一個月中，其原油產量減少 67 萬桶 / 日，達每日 4133 萬桶。

然而，分析師表示，中國需求的不確定性持續縮限原油的上漲空間。周五發布的中國生產者和消費者通膨指數遜於預期，這被視為原油的利空消息。

中國 5 月 PPI 年減 4.6%，較 4 月 3.6% 的年減幅更擴大，創 2016 年 2 月以來最疲弱數據。根據《華爾街日報》調查，經濟學家先前僅預期 5 月 PPI 年減 4.3%。

中國 5 月 CPI 年增 0.2%，較前月年增 0.1% 的幅度提高。經濟學家先前預期 5 月 CPI 年增幅 0.3%。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示：「儘管美元走軟，但油價仍難以獲得牽引動力，且最新的中國數據也無濟於事。CPI 和 PPI 疲弱的數據再次表明，全球石油需求前景最好狀況就是暗淡的，這限制了油價。」

Sevens Report 的 Richey 認為，若數據顯示需求更具彈性且 Fed 政策預期更傾向鴿派，可望驅動油價上行接近今年交易區間的上限，即偏低的 80 多美元。然而，刷新今年新高的可能性很小，因為市場廣泛認為經濟正處於衰退邊緣。