〈紐約匯市〉DXY自兩周低點回升 周線收黑 澳幣、挪威克朗本周強漲逾2%

美元指數周五 (9 日) 自兩周低點回升，周線收黑，投資人繼續等待下周出爐的美國通膨數據和聯準會 (Fed) 利率決議，尋找更多有關央行升息動向的最新線索。澳幣、挪威克朗本周均強彈逾 2%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.21%，至 103.56，周線貶逾 0.4%。

美元維持區間震盪，因投資人正在等待更明確跡象，了解美國經濟能否繼續維持強勁，抑或走向衰退。

美國周四 (8 日) 公布上周初領失業金人數飆至逾一年半來最高水平，上周五 (2 日) 公布的非農就業則新增 33.9 萬人，高於市場預期，但失業率升至七個月高點的 3.7%。

CaxtonFX 策略師 David Stritch 說道，市場已將失業金躍升，解讀為美國經濟即將走疲的明確跡象，且 Fed 可能對升息行動更加猶豫。

市場預估，Fed 將在下周政策會議上維持利率不變，但由於通膨率仍高於 2% 目標水準，央行可能維持鷹派立場，暗示 7 月會再升息。

定於下周二 (13 日) 公布的美國 5 月消費者物價指數(CPI)，預料將比去年同期上漲 4.1%，核心 CPI 估年增 5.3%。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「他們依舊認為需要採取更多行動，可能會繼續打破市場對放寬政策的預期。」他預估 Fed 將上修點陣圖的利率和通膨預測。

歐元貶 0.3% 至 1.07472 美元，回吐昨日部分升勢，但周線仍漲 0.4%；美元兌日元升逾 0.3% 至 139.38 日元，本周貶 0.4%。

美元兌加幣跌 0.1% 至 1.3342 加元，本周貶 0.6%；澳幣兌美元升近 0.5% 至 0.6743 美元，創一個月新高，本周強升逾 2%。加拿大和澳洲央行本周均意外升息。

歐洲和日本央行將在下周舉行政策會議。市場預期，歐洲央行 (ECB) 可能升息 1 碼至 3.5%，日本央行則維持利率不變。

在數據顯示挪威 5 月核心通膨率升至歷史新高後，挪威克朗勁揚至逾三周高點，截稿前上漲 1.2%，報 10.7570 克朗兌 1 美元，周線漲約 2.3%。

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