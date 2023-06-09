〈台幣〉美元貶+出口商拋匯 新台幣升3.5分收30.725元 周線翻黑

美元翻貶，帶動亞幣升值，加上外資拋匯，新台幣兌美元今 (9) 日升值 3.5 分終場收在 30.725 元，台北及元太兩外匯交易市場成交量合計 14.58 億美元；另外，新台幣本周在外資偏匯出壓力下貶值 7 分、周線翻黑。

新台幣今天早盤在台股大漲帶動下，早盤一度升值 5.5 分觸及 30.705 元，儘管外資今天仍買超台股，但在匯市早盤匯出大於匯入，也壓抑新台幣匯價升勢，盤中低點至 30.765 元。

匯銀人士表示，新台幣早盤主要受外資匯出壓抑匯價升幅，但午盤過後又有些許外資匯入，加上出口商進場拋匯，再度帶動新台幣升值，終場升值 3.5 分，收在 30.725 元。

匯銀人士指出，聯準會會議前夕，市場持續陷入觀望，新台幣也陷入盤整震盪，本周匯價反覆在 30.7 元上下方震盪整理，儘管有出口商拋匯，帶動新台幣升值，但最終不敵外資匯出賣壓，本周新台幣兌美元仍貶值 7 分作收。

根據中央銀行統計，美元指數下跌 0.48%、主要亞幣以韓元相對強勢，升幅 0.94%，日元、新台幣則分別升值 0.11%，人民幣則升值 0.07%。

匯銀人士認為，聯準會不論是 6 月暫停升息，或是 7 月再度升息，預期聯準會的升息循環應該快接近尾聲，屆時在美元轉貶，加上外資匯入買股，可望帶動新台幣偏升整理。