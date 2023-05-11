漢來美食Q1大賺 EPS 3.01元 逼近去年全年獲利

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (11) 日公告第一季財報，稅後純益 1.27 億元，年增幅高達 197.33%，每股純益(EPS)3.01 元，不僅創單季第三高紀錄，並逼近去年全年獲利，反映餐飲市況高度熱絡。

漢來美食第一季合併營收 12.96 億元，年增 24.66%，營業毛利 5.99 億元，年增 33.87%，營業毛利率 46.27%，年增 3.07 個百分點，毛利率為單季次高，而營業利益 1.63 億元，營業利益率 12.55%，年增 7.34 個百分點。

漢來美食指出，第一季在年節大量外食需求、春酒商務聚餐和假期出遊效應帶動下，餐飲業營業額創同期新高，年增率約 17%。

而相較餐飲業整體，漢來美食在營收和獲利指標上展現規模優勢，隨著展店效益和促銷活動挹注下，持續看好第二季營運績效。

漢來美食 4 月合併營收 3.65 億元，月增 4.62%，年增繳出 79.58% 好成績，創同期新高，呈現淡季不淡的暢旺市況，5 月後母親節聚餐檔期和端午節報到，預估第二季除了來客量，電商禮品需求量也將大增。

漢來美食近年來不斷強化數位轉型投資，去年 7 月來美食 APP 上線，首年即召募近 20 萬名會員，在疫後展現營運成果，第一季創下 1655 萬元營收，年增達 35%，未來電商銷量成長為另一動能。

漢來美食今年最重要的營運動能為 10 月將開出的台北南港漢來大飯店，目前業務單位已展開宴會廳喜宴和春酒尾牙接訂，開幕初期，漢來美食除了有宴會廳和全日自助餐廳外，頂級中餐廳、大廳酒廊、糕餅禮品小舖均將加入營運。

同時，漢來美食既有品牌不會停下拓展腳步，去年 9 月底開幕的小金雞「溜溜酸菜魚專賣店」首店來客熱絡，將持續展店，預計第三季前將新添 2 家據點，並首度開出街邊店型。