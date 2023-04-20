晶心科攜手IAR 協助奕力加速開發車用TDDI

晶心科 (6533-TW) 與 IAR 今 (20) 日共同宣佈，奕力 (ILITEK) 的觸控與顯示驅動器整合晶片 (TDDI)，採用晶心科 V5 RISC-V CPU 核心及 IAR RISC-V 工具鏈，支援在晶片中實現汽車功能安全 (FuSa)。

晶心科指出，奕力 TDDI 透過晶心科及 IAR 提供符合 ISO 26262 嚴謹設計方法的整合解決方案，縮短車規產品嚴格的認證流程，加速客戶產品上市時間。

晶心科表示，奕力採用自家 N25F-SE 核心，是全球首款合規 ISO 26262 標準的 RISC-V CPU，該核心專為汽車功能安全所設計，可防止系統性失效和隨機硬體失效的發生。

IAR Embedded Workbench for RISC-V 則是經過認證的整合式開發環境，內含強大的 IAR C/C++ 編譯器和調試器，晶心科與 IAR 合作可結合專業知識，為客戶提供一流的汽車應用性能和安全性。

奕力執行長魏倫武表示，新款 TDDI 是首款符合 ISO 26262 ASIL B 標準的產品，能夠提供強大、即時、經過認證的故障檢測功能，較高的信噪比實現優異的觸控螢幕性能，可帶來一流的用戶體驗，同時工程資源將提供及時的現場服務 。