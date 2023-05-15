晶心科推全新產品線 瞄準邊緣與終端裝置AI領域

RISC-V 處理器 IP 廠晶心科 (6533-TW) 今 (15) 日宣佈，全新產品線 AndesAIRE(AI Runs Everywhere)正式上市，為邊緣及終端裝置人工智慧推論提供極高的計算效率。

晶心科表示，隨著人工智慧和機器學習應用爆炸性成長，高效能與高效率深度學習解決方案的需求不斷增加，在此需求下，由於邊緣和終端運作環境嚴格的功耗限制，使得僅僅依賴 CPU 架構變得困難。

針對該挑戰，晶心科推出 AndesAIRE AnDLA I350，提供行業領先的高效率、低功耗和小面積，非常適合廣泛應用於邊緣推論應用，包括智能物聯網裝置和智能相機，到智慧家電和機器人等應用。

AndesAIRE 包含首代人工智慧和機器學習 (AI/ML) 硬體加速器智慧財產 IP AnDLA I350，以及神經網路軟體開發套件 AndesAIRE NN SDK。

晶心科補充，AndesAIRE AnDLA I350 建立在公司過去 18 年來 CPU 技術中累積的計算加速經驗，並提供了高效能的 AI/ML 加速平台，支持主流的深度學習框架，例如 TensorFlow Lite、PyTorch 和 ONNX，以及在 int8 資料類型中執行多種神經網路算子，例如 convolution, fully-connect, element-wise, activation, pooling, channel padding, upsample, concatenation 等。

此外，AnDLA I350 內部配置直接記憶體單元 (DMA) 和本地記憶體 (local memory)，以發揮硬體計算引擎的最佳計算能力。而 operator fusion 技術也是其特色之一，能更有效地執行常見的計算序列。

AnDLA™ I350 主要可配置參數包括從 32 到 4096 MAC 計算能力， 16KB 到 4MB 的 SRAM 大小，為廣泛的應用提供 64 GOPS 到 8 TOPS(在 1 GHz 下) 靈活計算能力。