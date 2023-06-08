〈台幣〉外資與出口商拉扯 新台幣貶4.8分收30.760元

台股大跌外資匯出，新台幣兌美元匯價貶值，今 (8) 日貶值 4.8 分收在 30.760 元，台北及元太兩大外匯交易市場合計交易量共 15.415 億美元。

美股三大指數同步收黑，台股今天也受挫下跌 188.79 點收在 16733 點，三大法人賣超台股 149.21 億元，其中外資更從台股提款 166.92 億元走人，少了外資買盤助陣，讓新台幣持續弱勢整理。

新台幣今天貶值 3.8 分以 30.750 元開出後，盤中隨台股走跌匯價也持續走貶，低點下壓至 30.78 元、貶值 6.8 分，盤中 30.735 到 30.78 元區間震盪，成交量則放大至 15 億美元。

外匯交易員表示，今天新台幣貶值主要是外資匯出所致，台股跌逾百點，外資從台股提款走人後匯出資金，但因出口商在 30.750 元後開始拋匯，出口商的美元賣壓，讓新台幣貶幅稍微收斂，終場貶值 4.8 分。

外匯交易員指出，新台幣交易主要是外資及出口商對作，只要外資買美元，出口商就趁勢拋匯，尤其在 30.75 元附近，出口商拋匯賣盤就陸續出籠。

外匯交易員表示，儘管市場預期美國聯準會 6 月升息機率降低，但加拿大央行升息，讓市場對於升息循環是否暫告段落增添變數，在美國升息壓力下，將不利股市表現，外資匯出恐讓新台幣匯價持續承壓。

根據中央銀行統計，美元指數跌 0.22%，主要亞幣中新台幣、日元分別貶值 0.16%、0.21%，人民幣貶值 0.08%、韓元則升值 0.01%。