〈台幣〉外資與出口商拉扯 新台幣貶4.8分收30.760元

外資與出口商拉扯 新台幣貶4.8分收30.760元(圖：shutterstock)
外資與出口商拉扯 新台幣貶4.8分收30.760元(圖：shutterstock)

台股大跌外資匯出，新台幣兌美元匯價貶值，今 (8) 日貶值 4.8 分收在 30.760 元，台北及元太兩大外匯交易市場合計交易量共 15.415 億美元。

美股三大指數同步收黑，台股今天也受挫下跌 188.79 點收在 16733 點，三大法人賣超台股 149.21 億元，其中外資更從台股提款 166.92 億元走人，少了外資買盤助陣，讓新台幣持續弱勢整理。

新台幣今天貶值 3.8 分以 30.750 元開出後，盤中隨台股走跌匯價也持續走貶，低點下壓至 30.78 元、貶值 6.8 分，盤中 30.735 到 30.78 元區間震盪，成交量則放大至 15 億美元。

外匯交易員表示，今天新台幣貶值主要是外資匯出所致，台股跌逾百點，外資從台股提款走人後匯出資金，但因出口商在 30.750 元後開始拋匯，出口商的美元賣壓，讓新台幣貶幅稍微收斂，終場貶值 4.8 分。

外匯交易員指出，新台幣交易主要是外資及出口商對作，只要外資買美元，出口商就趁勢拋匯，尤其在 30.75 元附近，出口商拋匯賣盤就陸續出籠。

外匯交易員表示，儘管市場預期美國聯準會 6 月升息機率降低，但加拿大央行升息，讓市場對於升息循環是否暫告段落增添變數，在美國升息壓力下，將不利股市表現，外資匯出恐讓新台幣匯價持續承壓。

根據中央銀行統計，美元指數跌 0.22%，主要亞幣中新台幣日元分別貶值 0.16%、0.21%，人民幣貶值 0.08%、韓元則升值 0.01%。

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