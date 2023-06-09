〈紐約匯市〉失業金請領人數激增 DXY創逾兩周新低 非美貨幣齊揚

美元指數周四 (8 日) 貶至逾兩周低點，非美貨幣齊揚。美國稍早公布上周失業金數據超出預期，但市場普遍認為，在下周的通膨報告和聯準會 (Fed) 利率決議出爐前，美元將繼續盤整。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.74%，至 103.33，為 5 月 23 日以來最低。

經季節性調整後，美國上周初領失業金人數升至 26.1 萬，是一年半來最高水平，並且高於路透訪調經濟學家預測的 23.5 萬。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，雖然失業金人數略高於預期，但美元仍處在盤整模式。

Chandler 說，市場現在認為 Fed 比較可能在 7 月升息，但無論是 6 月還是 7 月，Fed 再次升息的機會都很小，因為經濟看起來要開始走軟了。

歐盟周四下修歐元區第一季國內生產毛額 (GDP) 成長率至 - 0.1%，繼去年第四季後再度陷入萎縮區間，經濟連續兩季實現負成長，意味著歐元區經濟已陷入技術性衰退。

儘管如此，歐元仍強彈近 0.8% 至 1.0782 美元，刷逾兩周新高。英鎊也登近一個月高位，上漲約 1% 至 1.2558 美元。

加幣續揚 0.1%，至 1.3357 加元兌 1 美元。加拿大央行周三意外升息至 22 年高點，為加幣帶來支撐。

同樣受央行升息提振的還有澳幣，升值 0.8% 至 0.6706 美元。澳洲央行周二將利率調升 1 碼至 4.1%，創 11 年新高。

市場預估，歐洲央行 (ECB) 下周四開會時將升息 1 碼，且 7 月再升 1 碼，使利率達到 3.75%。

瑞士法郎勁揚 1.2%，至 0.8985 瑞郎兌 1 美元，同樣登上兩周高點。瑞士央行總裁 Thomas Jordan 周四發表政策會議前的最後一次公開談話，重申央行對抗通膨的承諾。

瑞典克朗也升近 0.9%，至 10.7944 克朗兌 1 美元。

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