土耳其里拉單日重貶7% 央行下一步是升息？

土耳其里拉周三 (7 日) 重貶逾 7%，創下 2021 年歷史性暴跌以來最大單日貶幅，主因是新當選的政府朝「正統」政策轉向，正在放鬆穩定貨幣的力道。

自總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan)5 月 28 日連任以來，里拉一直壟罩在賣壓中。里拉兌美元周三觸及 23.16 里拉兌 1 美元的歷史新低，今年來累積貶值超過 19%。

艾爾段在周末宣布新內閣，延攬受外資好評的前副總理 (Mehmet Simsek) 希姆謝克擔任財政部長。希姆謝克獲任命後說，土耳其的經濟政策必須回歸「理性」。

市場也在等待新政府宣布土耳其央行人選，看由誰接替為艾爾段執行非正統政策、在任內把利率從 19% 降到 8.5% 的考哲歐魯 (Sahap Kavcioglu)。競選期間，艾爾段曾承諾延續非正統政策，矢言在惡性通膨下保持低利率。

BlueBay 資產管理公司的 Tim Ash 說：「我們將看到政策正常化。我認為我們將看到希姆謝克推動土耳其央行採取理性政策。」

今年大部分時間裡，土耳其當局都緊盯外匯市場，動用數百億美元外匯存底以支撐里拉。截至上個月，土耳其央行的外匯存底觸及 - 44 億美元的歷史低點。

政治風險諮詢組織「歐亞集團」(Eurasia Group) 主管 Emre Peker 說，這項人事案代表艾爾段已注意到，民眾愈來愈不信任他因應土耳其經濟挑戰的能力。

但 Peker 認為，任命希姆謝克雖然可能讓危機延後，但不太可能為經濟提供長期解決方案，理由是即使希姆謝克剛上任可能獲得強力授權，然而隨著 2024 年 3 月地方選舉逼近，他推行各項政策時所面臨的政治阻力將大幅升高。

聚焦央行政策轉變訊號

儘管里拉重貶，但土耳其股債市表現亮眼，顯示市場仍對政策轉變抱持希望。土耳其大盤自選後以來的漲幅達到 22%，今年來已由黑翻紅，摩根大通的指數顯示，土耳其美元債券漲幅擴大，投資人持有土耳其美元債相較美國公債的利差，縮小 44 個基點。

市場目前把焦點擺在土耳其央行的政策轉變上。

土耳其目前基準利率為 8.5%，而央行接下來將在 6 月 22 日召開決策會議。摩根大通和巴克萊預測本月將升息 16.5 個百分點，如果成真，將是該央行自 2010 年以來最大升息幅度。

巴克萊預測，土耳其基準利率到 10 月可能升至 35%，摩根大通對今年年底的利率預測為 30%。

法國興業銀行則預估，土耳其央行本月將升息 6.5 個百分點，並在 8 月後連兩次各升息 5 個百分點，讓基準利率升到 25%。

市場正在靜待央行總裁任命結果，這將是土耳其四年來第五任央行總裁。路透本周一報導，艾爾段考慮任命 Hafize Gaye Erkan，他在美國擔任金融業高階主管，曾在高盛及第一共和銀行任職。

雖然土耳其當局期盼外資撤離多年後能重返土耳其，但觀察家警告，艾爾段曾有好幾次遵循正統政策、但很快反悔的紀錄。

GAM 資產管理公司新興市場債務主任 Paul McNamara 說：「就算沒有政治力介入，讓土耳其回到永續道路的過程仍將是顛簸的，而且可能看見大幅貶值。正統代表讓里拉在無需干預的情況下回到永續水準，以及放棄目前形同資本管制的做法。」