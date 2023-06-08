遠雄海洋公園砸重資轉型 估每年入園人數上看75萬 增逾2成

遠雄遊憩休閒事業今 (8) 日宣布，斥資約 3 億元將完成遠雄海洋公園升級，並轉型為全台唯一「海洋主題遊育園」，估可創造每年約 6 億元以上營收，帶進每年入園人數 75 萬人次，增幅約 25%；而日前投資約 4 億元進行大改裝的花蓮遠雄悅來飯店 (2712-TW) 房價已有 30-40% 提升，效益顯著。

遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生說明，看好今年整體休閒事業營收至少會成長 20% 達 20 億元，隨著改裝完成，未來每年有望維持雙位數成長，而遠雄遊憩未來不排除布局新據點，以壯大集團營運規模。

遠雄遊憩休閒事業規劃，今年起會派員在海外推廣，如泰國、新加坡、馬來西亞等地，現場也將完善雙語園區和國際遊客的接待準備，力拚迎接更多國際旅客帶來台。

遠雄遊憩休閒事業此次共斥資 3 億元將遠雄海洋公園升級，轉型為全台首座「海洋主題遊育園」，加上日前花蓮悅來飯店耗資近 4 億元全新大改裝，是遠雄在花蓮有史以來最大投資計畫。

遠雄海洋公園統計，過去 20 年來，為花蓮創造逾 200 億元以上營收，每年提供 800 個就業機會，累積入園人次達 1200 萬人次，這次升級後，目標每年入園增至約 75 萬人次，增幅約 25%，創造年營收達 6 億元。

而花蓮遠雄悅來在改裝後，房價已見 30-40% 的提升，國際觀光客占比也從 5% 成長至 10%，武祥生不諱言，因出國熱潮使國旅能見度降低，但第二季營運仍可望與第一季持平，第三季暑期看旺，悅來飯店 7 月住房率已達到 70%，悅樂更達 90%。

除了悅來體系，遠雄遊憩休閒事業旗下有悅樂旅店台中、花蓮館和高雄洲際酒店，正規劃悅樂台南據點中。

遠雄海洋公園將轉型的主題遊育園，以「共樂、共育、共生」為經營三大策略，除了推出更多設施和表演節目，也將配套提出親子家庭親近海洋的線上線下虛實整合的訓練、營隊課程，另加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，成為東太平洋最大的海洋生物救援教育基地。