存股族布局趁這波！台股近20年除權息旺季上漲機率7成、平均漲約7%

電子股熄火拖累台股下跌 188 點、收在 16733.69 點，而隨著時序進入除權息高峰期，根據統計，統計近 20 年台灣加權指數於除權息旺季期間的表現，不僅上漲年份占了 7 成，平均漲幅也約 7%，有意投資台股者可逢低布局。

統計 2003 年至 2022 年的 6 月到 8 月，也就是除權息旺季期間，台股加權指數在過去 20 年間的上漲年份高達 7 成。

大華銀投信分析，從過去經驗來看，營運穩健的公司或許漲幅不如成長型的企業，但除權息後通常都能因為填息而出現反彈，這也就是不少投資人會考量是否參加除權息原因。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，今年看好電腦及週邊設備類股帶動除權息行情，觀察台股電腦及週邊設備業指數，今年初以來漲幅超過 30%，高於加權指數漲幅 (14%) 約 1 倍之多，10 年平均股利率超過 5%。

鄭翰紘指出，良好的營運表現以及 AI 伺服器題材的深度布局，使 PC 族群的龍頭企業表現突出，這些深受存股族喜愛的 PC 企業具有成長性高、股利率佳、填息能力強以及 AI 布局廣的強勢特徵，短期受資金青睞，長期漲相也值得期待。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，6 月進入股東會旺季後，各公司的營運展望將成為市場關注焦點，而即將公布的 5 月營收，若能於淡季繳出亮眼營收之個股，有望吸引盤面資金進而推升股價表現。

保德信投信表示，從產業別來看，AI、高效能運算仍是台股中長期長線向上之趨勢，市場預估全球生成式 AI 的規模將呈現年均複合成長 27% 的高速成長率，推升整體規模達到千億美元產值，而相關供應鏈商機將成為強力多頭動能。

鄭翰紘建議，想跟隨科技股的漲勢，同時希望降低投組波動的投資人，不妨透過科技股占比較高的高股息 ETF，做好分散布局，同時參與科技股成長，以大華優利高填息來說，其成分股篩選包含股利率與填息率，目前 30 檔成分股科技產業的占比近 7 成，並進一步帶動漲勢。

此外，大華優利高填息將在 6 月底進行第二次的成分股調整，今年首次配息評價結果為每單位配發 0.2 元，將於本月 16 日除息，想參與本次配息的投資人，必須在 6/15 前進場。