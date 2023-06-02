除權息旺季來臨 融資交易留意假除權息

股東會旺季開跑除權息旺季也將隨之而來，證交所提醒，融資交易股票碰上除權息時，為反應擔保品的真實價格，以確保整戶擔保維持率的水準，在股票除權息之前訂有「假除權息」制度。

所謂的「假除權息」是指除權息交易日的前 6 個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除。

證交所表示，除權息交易日的前 6 個營業日起，在計算「整戶」擔保維持率時，除現金增資者外，投資人融資買進的擔保品證券及抵繳的上市股票，應以各當日收盤價扣除權息值計算其市值。

因此當股票殖利率較高，則扣除權息值後之收盤價，將使市值減少較多，如投資人僅有該檔證券融資部位，整戶擔保維持率也將跟著下降。

證交所表示，如果依前開規定計算的「整戶」擔保維持率如低於 130%(T 日)，投資人將收到證券商發出的「追繳通知」，如果沒在通知送達日起 2 個營業日內 (T+2 日) 補繳，且當日 (T+2 日) 擔保維持率仍低於 130% 時，則次一營業日 (T+3 日) 擔保品將被處分。

但若當日 (T+2 日) 擔保維持率回升至 130% 以上，則可暫不處分擔保品，但當日後任一營業日擔保維持率又不足，且投資人未於當日下午自動補繳者，自次一營業日處分擔保品。

證交所提醒，近期適逢除權息旺季，且不乏殖利率較高的股票，從事信用交易的投資人，除了要檢視現有信用交易融資部位，對於高殖利率股票，應注意其除權息時程，並自行設算擔保維持率預為準備。



