德國法院下達LED產品禁令 億光：僅限特定客製化產品

LED 大廠億光 (2393-TW) 今 (8) 日針對德國法院判定億光產品侵權首爾半導體 (SSC) 並下達禁令指出，該判決僅侷限於貿澤在德國銷售的特定客製化 UVA 產品，對於億光現有其他客戶及產品沒有影響。

億光表示，公司重申尊重智慧財產權一貫立場，全力捍衛客戶及股東權益，對於不實的新聞報導，億光不排除提出法律追訴行動，以實現新聞公平、公正、公義及公開的價值。

首爾半導體 (SSC) 官網近期指出，德國杜塞爾多夫高級地方法院已對多家 LED 廠 LED 產品侵權下達永久禁令，包含貿澤電子 (Mouser) 銷售的億光 LED 產品，以及歐司朗旗下 LED Engin 的 LED 產品。

德國最高法院去年 7 月駁回被告侵權方 (LED 廠) 提起的專利無效訴訟，並確認首爾半導體的專利的有效性，今年 6 月起歐洲將實施統一專利制度，專利侵權判決將同時在德國、法國和義大利等 17 個歐洲國家生效，如此將影響相關禁止銷售的產品。

首爾半導體過去五年在美國、歐洲針對製造商與分銷商的侵權產品取得 14 項永久禁令判決，包含飛利浦 (Phillips) 子公司生產的燈絲燈泡的永久禁令、召回和銷毀令。

首爾半導體的執行長洪明基表示，大型 LED 公司僅在市場上以自己的品牌購買和分銷侵權產品，而沒有實際製造產品，一些全球成品公司儘管知曉侵權行為，仍購買和使用這些侵權產品，因此將根據保護智慧財產權原則，採取必要措施。