〈潛力股〉茂順滿手高毛利訂單 營收及獲利將逐季成長

茂順 (9942-TW) 對兩岸新產能的擴充持續不間斷，以因應客戶端不斷湧入的訂單，在 3 月工作天數恢復正常下，且新產能在第一季到位，有助於茂順 2023 年首季營收預估將突破 10 億元大關，並改寫歷史同期新且維持高毛利率。同時，茂順今年營收也將呈現逐季走高的態勢。

茂順 2022 年第四季營收 11.71 億元，毛利率 36.31%，季減 0.6 個百分點，年增 3.22 個百分點，稅後純益 1.78 億元，季減 14.31%，年增 63.75%，每股純益 2.15 元。

茂順 2022 年全年營收 41.62 億元，毛利率 34.9%，年減 0.55 個百分點，稅後純益 6.5 億元創新高，年增 20.45%，每股純益 7.82 元，擬配發每股現金 5.6 元，也創新高。

茂順 2 月在工作天數增加之下，營收以 3.78 億元創歷年同期新高，月增 25.05%，已達去 (2022) 年旺季單月營收水準，年增 44.79%。茂順 2023 年前 2 月營收爲 6.81 億元， 年增 17.72%，在 3 月工作天數恢復正常下，茂順 2023 年首季營收預估將突破 10 億元大關。

茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶搶光，目前訂單滿載到 6 月，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。在漲價效益之下，市場估茂順今年的單月營收規模將提升到 4 億元以上。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，今年上半年訂單已經接滿。