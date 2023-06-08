中媒：特斯拉動員中國供應商出海 赴墨西哥複製上海工廠

知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 正在動員中國供應商赴墨西哥建廠，顯示特斯拉試圖在墨國複製一座上海工廠，包括其供應鏈體系。

據《36 氪》報導，消息人士說：「有供應鏈企業被要求去那邊投資建廠」，特斯拉的節奏相當緊迫，如果不及時響應，「也擔心丟掉好幾億的大訂單」。

今年以來，中國已經有部分特斯拉供應商宣布赴墨國興建工廠的計畫。例如，旭升集團今年 3 月底說，將在墨國建生產基地，總投資額不超過 2.76 億美元。旭升在 5 月下旬正式啟動這項投資案。知情人士透露，順利的話，該廠明年 7、8 月就能投產。

更上游的設備供應商也聞聲而來。多家中企已經在墨國設立辦公點，負責設計、售後配套等業務。一家設備公司的客戶有特斯拉供應商，其負責人說：「墨西哥現在是投資熱土，很多客戶都過來了。」甚至有供應鏈公司直接帶著產線工人，奔赴墨國建廠。

業界人士表示，業者在中國建廠，可獲得土地與金融支持，但製造商赴墨國興建工廠，很可能僅能獲得稅收優惠與人才補貼。

儘管如此，搭上特斯拉這艘大船，實現出海布局，是中國新能源產業鏈公司的主流意願，「大部分企業也都願意藉著特斯拉走出去」。

特斯拉在今年投資者日公布第五座「超級工廠」的地點：墨西哥新萊昂州首府蒙特雷（Monterrey）。蒙特雷廠將成為特斯拉下一階段生產主力，墨國外交部官員曾表示，該廠投資額將超過 50 億美元，規劃產能為 100 萬輛。

不過，規劃用地顯示蒙特雷廠的產能上限，顯然不止於此。據《36 氪》此前了解，特斯拉規劃的低價車型，全球年產能將達到 400 萬輛，其中北美「超級工廠」將承擔一半，而北美工廠中，蒙特雷廠將會是生產主力。

優質供應鏈是保障產能、提升電動車業務毛利率的關鍵，特斯拉在上海蓋「超級工廠」後，已經搭起一套成熟、穩定的供應鏈體系。去年特斯拉全球交車量達到 131 萬輛，僅上海廠就完成逾 71 萬輛，撐起特斯拉全年 28.5% 毛利率的成績。

特斯拉自然希望蒙特雷廠能複製上海廠的驚人效率，積極推動已經充分磨合、具備成本優勢的供應鏈遷移到海外。據《36 氪》報導，目前特斯拉資深副總裁朱曉彤的精力都花在蒙特雷廠，此前正是由朱曉彤主導上海廠的落成與投產。