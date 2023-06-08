龍邦：泰山董事會推選劉偉龍任董座 詹景超已不具代表效力

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭，在股東臨時會完成全面改選之後仍在對峙中，龍邦指出，今 (8) 日泰山上午召集本屆第一次董事會推選新任董事長由劉偉龍出任，並對全體泰山公司股東、員工、合作廠商聲明，由詹景超以泰山名的所作所為所為，泰山公司否認其效力。

龍邦指出，泰山第 23 屆董事今日上午 10 時，於台北市泰山總管理處召集第一次董事會推選新任董事長，不料詹景超明知其已不具董事長身分，竟於事前宣布泰山今天集體在家上班、聲明拒絕開放泰山公司泰司第 23 屆董事召開董事會，顯然是為阻撓泰山新一屆董事依法行使職權。

龍邦表示，泰山第 23 屆董事陸續抵達開會地點時，發現泰山總管理處大門深鎖，門外並聚集大批宣稱為泰山員工不明人士阻擋董事會之進行，企圖干擾董事會議事，過程中更發生身分不明人士干擾，但出席董事並依公司法第 208 條第 1 項規定一致推選劉偉龍董事擔任董事長。

龍邦指出，5 月 31 日泰山第 23 屆董事及獨立董事後，詹景超董事及董事長資格即隨之消滅，但景超竟不積極交接職務，反持續冒用泰山董事長名義布不實公告，不僅於日前違法宣稱總經理蔡政達職務已遭暫停，今又阻撓第 23 屆董事召集第一次董事會、唆使不明人士佔據泰山公司接待大廳。

龍邦並指出，泰山已在 6 月 8 日董事會選任新任董事長劉偉龍，詹景超以泰山公司名義之所作所為所為均與公司無涉，泰山公司否認其效力，對詹景超種種違法行徑，泰山公司必將嚴究其法律責任。