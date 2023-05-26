龍邦發表聲明指泰山內部動盪 籲股東下架不適任董事

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權戰火延燒中，在下周泰山將召開股東臨時會進行董事改選前，龍邦今 (26) 日發表聲明指出了泰山由去年底至今的內部人事動盪，且遭交易所裁罰高達 750 萬元由全體股東買單，並險遭打入全額交割股，呼籲要下架現有不適任董事。

龍邦發表聲明如下：

自去年底至今年 5 月，短短六個月內泰山公司即一再創下上市公司單次裁罰最高紀錄，公司仍大言不慚宣稱所作所為都是董事長詹景超的權限，70 年老牌企業竟淪落至事事由詹景超專斷獨行！諷刺的是，詹景超倒行逆施的後果，竟是全體股東一起陪葬，不僅總計 750 萬元之鉅額裁罰需由全體股東買單，甚至公司股票差點遭變更交易方式、打入全額交割股，股東何其無辜？更加諷刺者，詹景超還不斷敲鑼打鼓與證交所敵對，作賊喊抓賊，莫此為甚！堂堂泰山，豈能淪為犯罪大本營！

原公司發言人、董事長室副總經理、曾於去年 12 月 5 日於證交所倉皇主持出售全家股權重訊記者會的雷松清，擔心越陷越深而迷途知返，拒絕再犯的結果，就是於今年 4 月 10 日遭撤換發言人職務，調職負責畜產養豬事業。

總經理蔡政達因明白詹景超所作所為涉及嚴重法律責任，去年 12 月就請年假飛往美國以明哲保身！回國後因拒絕狼狽為奸替違法議案背書，詹景超即以組織調整為由，剝奪、架空總經理就財務、行銷、生產等事項之管理權限，違法將相關部門改隸於董事長直轄管理，破壞公司治理，不擇手段！

原公司治理主管、財務室經理劉韋辰，因深涉違法事務，迫不及待於今年 3 月提前退休拿錢走人，直至今日仍無人敢接任財務室經理一職！原公司稽核主管，在對花蓮新樂園土地買賣案進行稽核後發現重大弊端，因不願配合違法指示被迫於今年 3 月離職。

今年 3 月 31 日新上任的稽核主管徐鑫翔，公司治理主管顏谷龍，因不肯同流合污，不到兩個月內，稽核主管徐鑫翔離職、公司治理主管顏谷龍慘遭降級改敘，泰山多方尋覓，至今仍無人敢跳火坑，接任公司治理主管與稽核主管！

重要主管爭相求去，詹景超索性一不做二不休，改派毫無財務專業與經歷的堂弟、董事詹皓鈞擔任財務總監，明目張膽將金管會推動的「公司治理 3.0」制度踩在腳下，其目的無非為排除異己，以方便詹景超、詹皓鈞堂兄弟橫行無阻，我行我素，泰山資金，愛怎麼搬就怎麼搬！「街口支付」投資案，就是二人駭人聽聞的「四手聯彈」！

詹景超、詹皓鈞堂兄弟私慾薰心，罔顧泰山公司 5 萬名股東之權益而天怒人怒，員工紛紛掛冠求去以求自保就是鐵證！詹皓鈞擔任財務總監後，二人勢必更加肆無忌憚，將泰山公司視為渠等可予取予求之禁臠，公司遭掏空之風險日益升高，70 年歷史的泰山恐將崩於全體股東面前！

呼籲全體股東挺身而出踴躍參與 112 年 5 月 31 日股東臨時會，下架詹景超、詹皓鈞等不適任之董事，莫讓違法亂紀之人繼續竊占高位，以捍衛自身權益！