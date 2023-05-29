杜英達退出泰山5/31股東臨時會獨董候選人提名

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權戰火延燒中，並將在 5 月 31 日召開股東臨時會進行董事改選，但今 (29) 日盤前泰山以重大訊息指出，由龍邦提名的獨立董事杜英達因個人因素考量，婉拒並辭去該獨立董事候選人的提名與資格。

泰山大股東龍邦方面，在本次股東臨時會提名董事候選人名單為原劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶、湯順甄、李淑惠等 6 席董事，及林坤正、杜英達、蕭勝賢，但泰山表示，杜英達已經退出獨立董事候選人的提名與資格。