杜英達退出泰山5/31股東臨時會獨董候選人提名

泰山：杜英達(右)退出泰山5/31股東臨時會獨立董事候選人提名。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag泰山龍邦改選龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權戰火延燒中，並將在 5 月 31 日召開股東臨時會進行董事改選，但今 (29) 日盤前泰山以重大訊息指出，由龍邦提名的獨立董事杜英達因個人因素考量，婉拒並辭去該獨立董事候選人的提名與資格。 泰山大股東龍邦方面，在本次股東臨時會提名董事候選人名單為原劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶、湯順甄、李淑惠等 6 席董事，及林坤正、杜英達、蕭勝賢，但泰山表示，杜英達已經退出獨立董事候選人的提名與資格。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀泰山再出招提告陳敏薰 要確認喪失獨立性委任關係不存在泰山遭MSCI自全球小型指數的台股成分股刪除 5/31盤後生效遭泰山登廣告批淪為龍邦打手？證交所逾700字嚴正回應泰山自認陳敏薰獨董已遭解任 拒絕其下周一赴公司查帳要求龍邦：智慧財產及商業法院已裁定禁止泰山36億元的街口等投資執行不待龍邦出招凍結 泰山：投資街口36億元等案早已進入實際執行階段龍邦聲請禁止泰山執行取得街口金融科技40.39%泰山引用Glass Lewis建議 支持公司派反對龍邦泰山去年每股4元現金股利7/4除息交易 殖利率13%龍邦發表聲明指泰山內部動盪 籲股東下架不適任董事相關貼文