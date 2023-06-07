〈長榮鋼法說〉長榮鋼今年鋼構吊裝量估下滑 長榮股利進補支撐獲利表現

鋼構廠長榮鋼 (2211-TW)7 日召開法說會，總經理劉邦恩表示，今年鋼構市況自高點回到過往常態，全年吊裝量約 11-12 萬噸，較去年 13 萬噸下滑，但毛利率可望持穩。

不過，長榮鋼持有長榮海運 (2603-TW) 約 1.5 萬張，長榮今年每股配息 70 元，長榮鋼可拿到現金股利 10.71 億元，較去年增加 3.82 億元，貢獻每股純益約 2.57 元，預計第二季入帳，將能支撐獲利表現。

劉邦恩指出，受到通膨、景氣修正及政府打房等因素，鋼構市況由自高點回落，且因大環境氛圍保守，部分業者變更土木進度，延後吊裝，都影響公司今年的吊裝量。

需求來看，劉邦恩認為，科技業等建廠需求短期疲軟，但政府公共工程持續推動、市場商辦及都更，支撐目前鋼構市場仍有一定需求，將積極爭取相關訂單。

長榮鋼目前在手訂單約 22.97 萬噸，其中廠房 9.47 萬噸佔 41%，大樓 12.24 萬噸佔 53%、橋樑 1.25 萬噸佔 6%。而長榮鋼第一季吊裝量 2.4 萬噸，不過，劉邦恩分析，雖然今年新接單跟吊裝量放緩，但觀察市場狀況，預計明年需求跟吊裝量都可望回升。

至於轉投資的環保事業方面，欣榮斥資 12.66 億元增設飛灰水洗設備，減少衍生廢棄物處理成本，並進行階段性整改，第四季底開始、明年第二季可完成。

水美焚化爐新產線資本支出金額約 9.2 億元，預計於今年完成現場施工，明年年完成試燒計畫。新產線商轉後，每年約可增加 1 萬餘頓處理量，可挹注獲利。而工業局原核准水美廢棄物每日處理量約 88 噸，還有 10% 調整彈性空間。

榮鼎先前因疫情及缺工影響，試運轉展延至今年 8 月底，預估每年可提供熱處理 21.9 萬噸、厭氧消化 4.93 萬噸之處理量，另固化掩埋單元將可超過 2.5 萬立方公尺。榮鼎也將廢棄物資源化產生再生能源，預估可提供發電量約 2 億度。