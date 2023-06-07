離岸風電業務新里程碑！台船環海翡翠輪完成測試 7月營運

台船 (2208-TW) 今 (7) 日指出，環海翡翠輪完成 4400 噸駁船吊掛荷重測試，預計 7 月起可投入中能風場管架式水下基礎安裝、明後年海龍風場水下基礎安裝等風場施作，以及即將定案的區塊開發第一階段 2026、2027 年風場業務。

環海翡翠輪 (Green Jade) 是亞洲最大、全球第二大的海事工作船，自昨日晚間 23 時開始，歷經 6.5 小時，於今日清晨 5 點 30 分成功完成 4400 噸駁船吊掛荷重測試，推動我國的離岸風電、能源轉型往前邁進一大步。

台船董事長鄭文隆表示，台船是國內最大造船公司，一直以來都是挑戰不可能，目的是讓台灣的造船工業更趨精進。

環海翡翠輪為台船配合離岸風電產業需在地化、國產化政策，自行設計、全年無休打造的海事工程船，船身長度 216.5 米，可容納多達 160 名船員，甲板面積相當於 1.3 座足球場，使用的管件超過 4.6 萬支，是一般商船的 3 倍大，電纜總長達到 800 公里，是一般商船的 4 倍之多。

同時，並海翡翠輪配備最先進的海上動態定位系統 (DP3)，可讓船在海上六級風時不受海流、風向影響，在定位偏移不會超過 1 公尺。

台船說明，環海翡翠輪最重要配備是 4000 噸級主吊車，可舉升高達 165 公尺，浮吊船執行吊裝作業高度更達 135 公尺，單次作業即可載運 5 套安裝用的水下結構物，如管架式水下基礎或單樁式水下基礎等，為全球最先進的海事工程船系統。

展望未來，環海翡翠輪預計 7 月起投入中能風場管架式水下基礎安裝、2024-2025 年海龍風場水下基礎安裝等風場施作，以及即將定案的區塊開發第一階段 2026、2027 年風場業務，整體以服勤 25 年做規劃，年限將屆時升級再延壽續用。

環海翡翠輪現階段以國內離岸風電水下基礎安裝業務為主，冬季期間則可視業務需要做機具設備加改裝後，執行海底電纜安裝工程，或向鄰近亞洲區風場如日本、韓國、東南亞國家等承攬海工業務。