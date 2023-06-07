〈大立光股東會〉手機鏡頭導入潛望式及玻塑混合產品 今年都將問市

大立光 (3008-TW) 今 (7) 日召開股東會，對於今年的新產品趨勢，執行長林恩平指出，2023 年除了導入潛望式鏡頭，拉高望遠變焦倍數外，並且已有客戶加速導入玻璃加塑膠片（G+P）的混合式鏡頭，主要考量在於是配合手機的薄型設計，壓低鏡頭的高度，預期在 2023 年年底有機會開始出貨。

林恩平進一步說明，目前有客戶希望導入模造玻璃搭配 6 片塑膠或 7 片塑膠鏡片，由於精度的門檻很高，在製程上較難，程序也相對複雜。但整體平均單價較高，不過，製程拉長良率也是挑戰，最後毛利率表現還無法判斷，尤其還沒有真正量產階段。

林恩平表示，目前並無法斷定這一模造玻璃搭配 6 片塑膠或 7 片塑膠片手機鏡頭是否會成為成為市場主流，但在配合客戶拉大產品差異化，硬體規格升級有較大推升，今年除導入潛望式鏡頭外，年底有望再見到混合式鏡片組成鏡頭手機。

林恩平表示，大立光對於模造玻璃鏡片的來源，部分來自自有生產線生產、部分來自外購，但如需求擴大，自有模造玻璃鏡片生產線也有擴大的空間，在手機品牌追求高解析度的影像品質同時，以模造玻璃搭配塑膠鏡片的設計，將造就大立光的競爭優勢，主要是大立光都可自主生產的兩種鏡片，將組合出更強大的影像精度在市場競爭。

至於車用鏡頭部份，林恩平指出，2023 年訂單量約與去年差不多，由於規格沒有太高，基本上有利潤才會接單，雖然車用毛利率較手機爲低，但好處在於車用產品生命週期較長。