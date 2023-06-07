性平議題備受關注 逾6成Z世代曾遇職場性騷擾

性平議題近來備受關注，根據勤業眾信聯合會計師事務所調查，逾 6 成 Z 世代及約 5 成的千禧世代受訪者曾在過去 12 個月在工作場所經歷過騷擾或微侵犯行為，而經歷過騷擾的人中，8 成曾經回報雇主。

所謂的千禧世代 (Millennials) 一般是指 1980 年到 1990 年出生的人，而 Z 世代則是 1990 年代後出生者。

調查發現，讓受訪者感覺被騷擾或微侵犯的行為包括，不適當的電子郵件、身體接觸和身體侵犯是最常見的騷擾類型；而排斥、基於性別的破壞和不受歡迎的玩笑是最常見的微侵犯行為類型。

調查指出，經歷過騷擾的人有 8 成曾回報雇主，然而有三分之一的 Z 世代和四分之一的千禧世代認為問題處理得不夠有效。

此外，多數情況之下，女性、非二元性別和 LGBT + 受訪者不太可能向雇主報告騷擾行為，也不太認為組織對此得以作出良好回應

根據勤業眾信聯合會計師事務所發布《2023 年千禧世代趨勢調查》報告，歸納出「通膨導致的高成本增加生活壓力、致力達到工作 / 生活平衡、重視職場騷擾問題及環境永續變遷」四趨勢，為影響勞動市場的因子。

勤業眾信管理顧問股份有限公司總經理殷勝雄表示，受疫情和科技所影響，改變勞動市場環境，為有效徵才、育才和留才，企業應更專注於提供具備多樣性、公平和包容 (DEI）的工作環境並發展永續策略，以積極的行動應對氣候變化。

隨著遠距和混合工作型態更加普遍，調查發現，目前 61% 的 Z 世代、55% 千禧世代採用彈性工作模式，而想要混合或遠距工作的 Z 世代和千禧世代分別為 65% 和 64%，顯示企業在實際執行上，仍有進步的空間。

此外，目前採用彈性工作模式的 Z 世代和千禧世代受訪者更表示，若雇主要求全職進辦公室工作，16% 的 Z 世代和 15% 的千禧世代會考慮尋找新工作，其中 16% 的 Z 世代和 15% 的千禧世代甚至會立即開始尋找新的工作機會。