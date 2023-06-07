〈台塑四寶業績發表〉台塑、台化估Q2衰退 南亞看下半年逐季增

台塑四寶今 (7) 日公布業績並釋出展望，台塑、台化預期第二季營收將較第一季衰退，不過南亞樂觀看待本季，更預期下半年將逐季增溫，台塑化則預期油價將小漲。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，本季由於全球石化新產能持續開出，美國同業挾低廉原料成本優勢大量出口、中國復甦不如預期，拖累市場行情，本季產品平均價格將低於前季，營收將較前季衰退，不過，現金股利 32 億元將在本季入帳、可挹注獲利。

展望第三季，林健男認為，亞洲石化產品行情已跌至接近變動成本，業者也紛紛減產因應，且 OPEC+ 決議延長減產期限原油價格走高，預期行情再跌空間有限，加上第三季為石化產品傳統旺季，開工率將提升，營收將優於第二季。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭認為，車用電子、太陽能與儲能領域電子材料需求高，且塑膠加工產品持續受惠解封後旅遊、餐飲業復甦需求帶動，6 月營收將成長，另外，聚酯瓶用粒進入旺季，聚酯絲交運量回升，本季營收將較前季成長。

展望第三季，吳嘉昭表示，市場普遍預期經濟情況已近谷底，加上 AI 等新科技應用搭配電子產品的推出，預期下半年將比上半年好，營收可望逐季增加。

台化 (1326-TW)

台化董事長洪福源表示，由於需求端弱、供應供過於求，石化、塑膠產品 5 月持續下挫，且平均跌幅比 4 月更大，近期價差方面，苯 262 美元、PX 388 美元、OX 501 美元，都尚屬健康水準，維持全產。

洪福源認為，6 月石化 ARO-3 和 SM-3 兩個大型廠定檢完成恢復正常生產，營收會比 5 月增加，但石化產品價格下跌仍有波及，預期第二季營收將比第一季減少，量、價皆不如上季。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明認為，6 月美國聯準會應會暫停升息，預期總體經濟影響油價的壓力逐漸緩解，油價可望緩步回升，但中國製造業復甦不如預期，且土耳其可能重啟伊拉克北部原油出口 (45 萬桶 / 日)，將使油價漲幅有限。