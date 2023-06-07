〈紐約匯市〉美元小升 澳洲央行意外升息 澳幣登三周高點

美元指數周二 (6 日) 小幅上揚，投資人關注聯準會 (Fed) 繼續升息的可能性。澳洲央行意外升息並暗示進一步收緊政策後，澳幣勁揚至三周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.12%，至 104.12。

上周五 (2 日) 公布非農數據後，美元指數自一周低點反彈，不過，周一 (5 日) 的 ISM 非製造業指數顯示，在新訂單放緩之下，上月服務業景氣幾乎沒有成長，物價指數也下滑至三年低位，美元指數周一小幅回落。

Fed 將在 6 月 13 日至 14 日召開為期兩天的政策會議，官員們本周進入會議前的靜默期，下一個重要經濟數據是 13 日公布的 5 月消費者物價指數 (CPI)，Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，正在觀望通膨數據是否會帶來意外的利率上行空間。

市場普遍預期，在評估升息對經濟影響之際，Fed 可能在 6 月按兵不動。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員認為 Fed 將在 6 月後恢復升息，7 月升息至少 1 碼的機率為 65%。

在澳洲央行將利率調升 1 碼至 4.1% 的 11 年高點後，澳幣登上 5 月中以來最高水平。央行也警告，為確保通膨回到目標水平，未來可能需要進一步升息。

截稿前，澳幣勁揚 0.8% 至 0.6669 美元，為 5 月 19 日以來最高。

Moya 認為，澳洲央行不會只升息一次，其不得不採取更多緊縮政策，使利差比更多人所想的還要更接近。

澳洲央行升息的意外之舉，令市場更關注加拿大央行在周三的利率決議。美元兌加幣貶 0.3% 至 1.3401 加元，加幣處在 5 月 11 日以來最高水平。

ING 全球市場主管 Chris Turner 預估，加拿大央行這次將升息 1 碼，此舉可能在全球核心債市引起波瀾。

歐元周二小跌 0.2% 至 1.0692 美元，日元微貶 0.03%，至 139.60 日元兌 1 美元。

繼日前起訴幣安 (Binance) 後，美國證券交易委員會 (SEC) 周二再以未經註冊從事證券經紀、交易和清算活動為由，起訴另一家大型加密貨幣交易所 Coinbase。

擴大監管的消息未如周一重創加密貨幣，截稿前，比特幣上漲 5.8% 至 27,027 美元，以太幣也漲逾 4% 至 1,878 美元，幣安幣漲 3% 至 281 美元

截至台灣時間周三 (7 日) 約 6:00 價格: