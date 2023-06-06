松山機場第二航廈美食商場大變身 「他」是最大推手

隨著全球航班陸續恢復，出國旅客數大增，統一超 (2912-TW) 今 (6) 日宣布，全新改裝經營的松山機場第二航廈美食商場，引進 11 大知名餐飲品牌，並規劃 4 大互動打卡裝置藝術，預計帶動相關業績成長 70%。

圖：統一超提供。

統一超此次於松山機場第二航廈美食商場擴大改裝二樓空間，主打「夯美食」、「網美點」、「特色杯」三大特色，攜手星巴克推出松山機場特色馬克杯。

圖：統一超提供。

統一超進一步說明，今年航班陸續恢復，帶動人潮復甦，來客數較去年同期穩定成長 30%，自 2020 年起經營松山機場第二航廈美食商場，首度擴增 2 樓空間，串連既有的 1 樓和 3 樓，可預計帶給旅人更豐富的生活體驗。

此次松山機場商場重新設計規畫，以台北西區懷舊與新創手法為主軸，打造老屋紅磚砌作、洞門拱廊的空間，強化在地復古的鐵窗花和天燈意象，將復刻懷舊與現代時尚連結設計。

松山機場國內線主要客群為商務、家庭旅遊和返鄉族群，針對商務旅客所需，統一超引進 11 大知名餐飲品牌，而對於家庭客群，則主推 4 大互動打卡裝置藝術─「光影長廊」、「台北代表意象」、「飛機控必拍主題」、「OPEN 將家族迎賓」。

統一超長期深耕商場經營，截至目前共有 56 座商場，包括交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場和商辦大樓共七大類。

統一超表示，旗下「交通轉運」型商場隨疫情趨緩後穩定成長，目前國道服務區有泰安、仁德、東山、關廟和清水 5 處服務區經營權，業績已年增達 40%。