宏達電5月營收雙增 累計16.35億元年增幅轉正

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告營收，除了 VR 布局持續顯現外，新智慧型手機 HTC U23 系列上市帶動下，5 月營收雙增，累計前 5 月營收 16.35 億元，年增幅轉正，達 1.11%。

宏達電 5 月營收 3.59 億元，月增 19.53%、年增 18.28%；累計前 5 月營收 16.35 億元，年增 1.11%。

回顧 5 月營運表現，宏達電發表首款億級畫素手機 HTC U23 pro，搭載 AI 相機、大容量、大電量、防水、指紋和臉部辨識等設計，6 月中搶先預購開賣。

此外，在 COMPUTEX 2023 與美超微電腦、微星科技合作，展出方便移動的 VIVE 虛擬拍片製作解決方案 VIVE Mars CamTrack，會中展出 HTC G REIGNS 全新 5G 行動專網解決方案 REIGN CORE S2，展現 HTC 於虛擬影像製作與 5G 商業應用上的尖端技術。

宏達電與法國領先的虛擬實境內容領導者 Excurio 推出亞洲首場「消失的法老－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」，該計畫是全球首個在埃及胡夫金字塔內部和周圍環境進行掃描勘測和建模還原的新型態文化體驗之旅，耗時三年時間完成，展中透過 VIVE 追蹤定位系統和實景娛樂技術完美呈現擬真體驗，即日起至九月中在上海展出。

在虛擬實境的教育推廣上，與亞洲大學護理學院合作，透過「Virti AI 虛擬人教案製作平台」自製醫學護理教育、醫病溝通 VR 訓練與虛擬病人教材等內容，有助學習護病溝通技能。