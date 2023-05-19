〈宏達電展望〉無畏手機市場寒冬推新機 黃昭穎：維持產品上市節奏

宏達電 (2498-TW) 無畏手機市場寒冬，推出兩款全新智慧型手機 HTC U23 pro 及 HTC U23，全球業務總經理黃昭穎表示，市場一定會有變化，重要的是怎麼做好準備，產品上市需要維持節奏。

台灣手機市場才剛經歷過最冷的時期，宏達電選在此時推出 U23 系列新機，黃昭穎對此表示，產品的規劃與上市需要維持一定的節奏，全球通路夥伴和許多消費者也相當期待新產品的推出；市場一定會有高低起伏的變化，重要的是怎麼做好相關準備，U23 系列預計會在台灣、歐洲、日本等國家上市。

展望手機市場趨勢，黃昭穎認為，雖然全球市場受通膨影響，不過根據 IDC 預估，整體手機市場將在今年第 3 季恢復成長，並在年底旺季出現健康的兩位數成長。

而宏達電的策略不光是把手機視為是民眾日常生活的行動通信產品，而是成為 AR、VR、MR 生態系中的一環，手機成為消費者可以無縫接軌穿梭在虛實交融不同世界的入口之一，此外，也會嘗試各種可能，繼續在手機產品上的經營與投入。

黃昭穎指出，過去 HTC 結合不同領域技術推出新的手機產品，如 HTC Exodus 區塊鏈手機，HTC 在 AR、VR、MR 的技術居於世界領導地位，持續在思考把手機結合 AR、VR、MR 各種可能。

黃昭穎表示，U23 系列的推出，消費者可以於 HTC 網路商店、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、全台 187 家經銷門市以及各大電商平台皆可購買。