〈宏達電展望〉傳蘋果將推AR/VR 黃昭穎：證明HTC發展正確

市場傳，蘋果 (AAPL-US) 將在 6 月 WWDC 大會上亮相 AR/VR 頭盔，若順利推出將與宏達電 (2498-TW) 競爭，對此，宏達電全球業務總經理黃昭穎認為，大廠相繼投入此領域，證明 HTC 不僅在技術居於領導者，發展也是正確。

黃昭穎表示，Apple 願意投入 AR 或 VR 的領域，對於產業是正面的發展，更證實之前和外界分享的概念，目前元宇宙市場還處於早期發展階段，公司會去關注整個生態體系是否能更蓬勃發展，因此 HTC 樂見有更多業者投入，這會讓整個生態系更完整。

談到 VR 產業未來趨勢，黃昭穎認為，過去 20 年經歷行動通訊從 2G 到 5G 的時代，人們的溝通從發簡訊到分享照片，再從靜態的照片變成分享影片、追劇和直播等，也造就串流影音及影音分享平台的盛行，技術的演進創造了新的體驗，同時改變了人類生活。

進入 5G 時代後，雖然外界認為 5G 殺手級應用尚未出現，但相信趨勢其實就是走向更沉浸、更多互動的體驗，未來的世代不會滿足於看與聽，而是期待能用全身來體驗，且更重要是可以跨裝置，無論身處何時、何地皆能體驗享受。

他進一步指出，HTC 的應用不只在 B2C 領域，而是早已擴展至 B2B 的企業應用，在全球各地的市場上，包含教育、醫療、長照復健、工業製造、智慧城市甚至航太軍事上各類型運用都有許多案例，且正在進行的合作，因此 HTC 的科技研發與產品策略，會持續照著既有的目標持續邁進。