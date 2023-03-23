生技中心旗下啓弘生技 攜手日商進軍細胞治療市場

生技中心今 (23) 日宣布，旗下生技藥品檢測團隊衍生成立的啓弘生技 (TFBS)，今日與日本帝人株式會社集團共同建立跨國策略聯盟，將攜手進軍細胞及基因治療市場，拓展病毒載體 CDMO 製造事業。

啓弘生技與日本帝人株式會社集團簽約，形成跨國策略聯盟強攻細胞及基因治療的日本市場；日本帝人株式會社將專注於細胞產品發展及製造，啓弘生技主要負責病毒載體的製造與檢驗。

雙方未來將以專業優勢互補進行合作，瞄準日本細胞 / 基因治療 CDMO 市場，預估 2025 年日本市場可達日幣 300 億元 (約 2.1 億美元)。

此外，帝人株式會社將進駐 MITSUI LINK-Lab 生技園區的細胞製造中心，打造東京附近第一個細胞及基因治療的研發聚落，附近有日本國家癌症中心 (National Cancer Center)、千葉大學 (Chiba University)、東京大學 (Tokyo University at Kashiwa)，啓弘生技將在此研發聚落，成為病毒載體供應鏈的一環。

啓弘生技於 2016 年由生技中心在經濟部技術處科專支持所衍生成立的新創事業，為台灣第一家提供生技藥品生物安全檢測的專業 CRO(委託研究開發) 公司，並在台灣蛋白質藥物、疫苗、及細胞基因藥品具有重要角色。

因應全球細胞治療、基因治療與再生醫療的熱潮，台灣 2018 年公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」(簡稱特管辦法)，讓產業界快速起跑，力拚細胞與再生醫療產品進入臨床試驗。

根據 Grand View Research, Inc. 研究報告，截至 2022 年為止，全球已有 535 種細胞及基因治療等先進療法產品進入人體臨床試驗，預估 2030 年全球細胞與基因治療等先進療法 CDMO 市場預計將達到 188 億美元，2023 年到 2030 年之複合年成長率可達 18.8%。

啓弘生技 2019 年建置符合 GMP 規範的先導工廠，提供 GMP 等級的細胞庫、病毒載體代工製造服務；2022 年募資新台幣 8 億元以上，啟動竹北商業用量產廠的建廠計畫，擴建二條腺病毒載體產線，預計 2024 年完工即可投產，進軍全球病毒載體供應鏈。啓弘生技更以日本為亞洲市場的首要耕耘目標，而且布局多年。

帝人株式會社集團年營業額超過新台幣 2000 億元，員工數逾 2 萬人，將再生醫療產業定為集團的新興戰略產業，全力投入集團資源發展，並在 2021 年由 Fujifilm 手中收購 J-TEC。

啓弘生技去年營收 2.5 億元，每股純益 0.88 元，並於 2022 年底公開發行，預計 2023 年 5 月登錄興櫃。