〈生技中心拓ADC〉ADC抗癌藥物授權金6.9億元 中心歷年最大金額授權案

生物技術開發中心 (生技中心) 今 (13) 日宣布，旗下兩個小分子藥物的抗體藥物複合體 (ADC) 抗癌新藥與 ADC 鍵結技術平台三甘露醣 (trimannosy) 鍵結技術，授權給原料藥廠旭富 (4119-TW) 轉投資公司嘉正生技，授權金達 6.9 億元，也是生技中心成立以來最大筆金額的授權案。

生技中心在經濟部技術處科專計畫支持下，研發出新一代可搭載 2 個小分子藥物的抗體藥物複合體 (ADC，Antibody Drug Conjugate) 抗癌新藥，以及其中關鍵 ADC 鍵結技術平台「三甘露醣 (trimannosy) 鍵結技術」。

生技中心董事長涂醒哲說明，ADC 藥物是將一個具有標靶作用的抗體，接上可毒殺癌細胞的小分子藥物；當抗體導航至癌細胞後，透過小分子藥物發揮毒殺癌細胞作用，達到精準治療的目的。

此外，ADC 是將有毒藥物定向送到特定細胞中，多用來對付臨床上難以治療的癌症如胰臟癌、卵巢癌，成為抗癌技術的新突破，加上該藥物可快速驗證治療效果，預期較容易獲得 FDA 優先審查加速通過，藥物開發時間有望節省 50% 以上。

經濟部技術處長邱求慧表示，癌症治療一直是各國藥廠開發新藥的重點領域，而 ADC 結合抗體藥物的精準導航功能，同時具備小分子藥物的癌細胞毒殺作用，因此吸引許多大型藥廠投入開發。

根據統計，近年來美國 FDA 已核准 13 項 ADC 藥物上市，2022 年全球市場規模約 80 億美元，預估 2028 年可成長 5 倍達到 400 億美元。

旭富董事長翁維駿指出，投資嘉正主要看準 ADC 藥物高速成長的全球市場動能，旭富能轉型進入高附加價值的 ADC 製造，未來有機會成為製造供應鏈角色。

邱求慧提到，經濟部技術處未來四年持續投人逾百億元，用於生技醫藥領域技術的研發，包括核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO 四大領域。